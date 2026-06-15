Rajsamand: नाथद्वारा के फ्लैट की 7वीं मंजिल का सच, कॉल गर्ल-एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर भेजते थे लड़कियों की फोटो

पुलिस ने डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पारड़ा जानी निवासी जगदीश (31) पुत्र नाथूलाल पाटीदार, पारड़ी जानी में पाटीदार बस्ती निवासी गौतम (32) पुत्र तजेन्द्र पाटीदार, आसपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में काटड़ी खेड़ा समोर निवासी मणीलाल (31) पुत्र गोकुल पाटीदार, साबला थाना क्षेत्र के जसपुर भट्टों का निवासी पियुष (26) पुत्र जीवाभाई पाटीदार, दोवड़ा थाना क्षेत्र के बनोकड़ा में नानोतकलां निवासी राहुल (24) पुत्र दयालाल पाटीदार, आसपुर थाना क्षेत्र के गड़ा एखलगजी गारा निवासी प्रकाश (31) पुत्र कमल पाटीदार को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन किया है।