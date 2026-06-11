नाला निर्माण के लिए हटाया गया अतिक्रमण, 300 मीटर क्षेत्र में चला पीला पंजा

रेलमगरा. उपखंड क्षेत्र के मेहन्दूरिया गांव में स्वीकृत नाला निर्माण कार्य में बाधा बने अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार देर शाम कार्रवाई करते हुए हटा दिया। इस दौरान पीला पंजा चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया और नाले के लिए रास्ता पूरी तरह साफ कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेहन्दूरिया के आबादी क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण स्वीकृत किया गया था, लेकिन मौके पर मौजूद अतिक्रमण के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। स्थिति यह थी कि आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम के समीप सहित कई स्थानों पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई थीं।