Rajasthan Train: नाथद्वारा-देवगढ़ रेलखंड पर जल्द होगा हाई-स्पीड ट्रायल, आम जनता को ट्रैक से दूरी बनाने की अपील

राजसमंद। नाथद्वारा-देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परियोजना के तहत तैयार नई रेल लाइन पर उत्तर पश्चिम रेलवे इसी जुलाई माह में हाई-स्पीड ट्रायल करने जा रहा है। इस दौरान विशेष परीक्षण ट्रेनें करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक गति से दौड़ेंगी। रेलवे और जिला प्रशासन ने आमजन से ट्रायल के दौरान रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।