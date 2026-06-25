Rajsamand: सोशल मीडिया पर श्मशान में जलती चिता की फोटो की पोस्ट, 24 घंटे बाद कर ली खुदकुशी

घटना से पूर्व नर्बदा का पति शिवा उसे बार-बार फोन कर रहा था,लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार नर्बदा अपने पीहर में ही रहती थी लेकिन उसका अपने पति के घर भी आना जाना था। बुधवार को शिवा ने किसी काम से नर्बदा को फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इस पर शिवा ने कई बार नर्बदा से बात करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। पुलिस को फिलहाल दंपती के बीच किसी विवाद को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली नहीं है। मृतका के परिजनों ने भी पुलिस को अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में अब पुलिस अब अन्य बिंदूओं पर भी जांच कर रही है।