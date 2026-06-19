Road Accident: गुजरात में कार-डंपर की टक्कर, राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर के माता-पिता की मौत, महिला थी टीचर

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डंपर के अंदर घुस गया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से कठलाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद दंपती को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक महिला के मोबाइल से उनके पुत्र विकास को फोन कर हादसे की जानकारी दी। सूचना मिलते ही विकास अपने परिवार के साथ कठलाल सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कठलाल पुलिस स्टेशन में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ दुर्घटना की शिकायत दर्ज कराई।