Rajsamand Road Accident : तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को पीछे मारी टक्कर, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक घायल

Rajsamand Road Accident : राजसमंद में मंगलवार सुबह 4.30 बजे कांकरोली थाना क्षेत्र स्थित धोइंदा कट पर एक बड़ा हादसा हुआ। धोइंदा कट के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर तीन लोग सवार थे। टक्कर लगने के बाद बाइक चला रहा युवक उछलकर सड़क किनारे गिर गया। वहीं दो महिलाओं की इस हादसे में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं के शवों के टुकड़े करीब 20 फीट तक सड़क पर बिखर गए। इनमें से एक आशा सहयोगिनी का पैर कटकर अलग हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।