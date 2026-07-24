राजसमंद में क्या है ‘जल चक्की’ विवाद? रातोंरात लगी महाराणा राज सिंह की प्रतिमा, सुबह मचा सियासी बवाल

दरअसल, इस पूरी कहानी के पीछे नियमों का एक बड़ा जाल था। 1997 का सरकारी नियम- नगरीय शासन विभाग के 1 मार्च 1997 के आदेशानुसार, ऐसे चौराहों या तिराहों पर प्रतिमाएं नहीं लगाई जा सकती, जो यातायात व्यवस्था को प्रभावित करें। टाउन प्लानिंग की चेतावनी- वरिष्ठ नगर नियोजक (उदयपुर जोन) ने साफ रिपोर्ट दी थी कि जल चक्की तिराहा कांकरोली और नाथद्वारा रोड जैसे बेहद व्यस्त मार्गों का मुख्य जंक्शन है। यहां प्रतिमा लगाने से सड़क की चौड़ाई घटेगी, गाड़ियों का दबाव बढ़ेगा और आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व यातायात पर बुरा असर पड़ेगा। विभाग ने वैकल्पिक जगह तलाशने की सलाह दी थी।