ACB Traps Dr Pankaj Jain: राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को राजसमंद के आरके सरकारी अस्पताल के सर्जन को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, डॉ. पंकज जैन पर ऑपरेशन करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। ACB ने उन्हें 1800 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। यह कार्रवाई ACB के ASP हिम्मत चारण ने DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अंजाम दी। फिलहाल मामले में ACB की आगे की कार्रवाई जारी है।