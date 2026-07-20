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Rajsamand ACB Raid: ऑपरेशन के बदले रिश्वत लेते सरकारी अस्पलात के सर्जन रंगे हाथों ट्रैप

Rajsamand ACB Raid: राजसमंद के आरके सरकारी अस्पताल के सर्जन डॉ. पंकज जैन को ACB ने 1800 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया। ऑपरेशन के बदले घूस मांगने के आरोप में यह कार्रवाई की गई।
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राजसमंद

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Harshita Saini

Jul 20, 2026

Rajsamand ACB Raid

प्रतीकात्मक तस्वीर

ACB Traps Dr Pankaj Jain: राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को राजसमंद के आरके सरकारी अस्पताल के सर्जन को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, डॉ. पंकज जैन पर ऑपरेशन करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। ACB ने उन्हें 1800 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। यह कार्रवाई ACB के ASP हिम्मत चारण ने DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अंजाम दी। फिलहाल मामले में ACB की आगे की कार्रवाई जारी है।

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Updated on:

20 Jul 2026 03:01 pm

Published on:

20 Jul 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajsamand ACB Raid: ऑपरेशन के बदले रिश्वत लेते सरकारी अस्पलात के सर्जन रंगे हाथों ट्रैप

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