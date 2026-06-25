Rajsamand: लव मैरिज का दुखद अंत, पति ने की आत्महत्या, 24 घंटे बाद ही पत्नी की मौत, एक ही दिन हुआ अंतिम संस्कार

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टाडावाड़ा गुजरान के मोराना गांव में एक 18 वर्षीय युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। थाना अधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया था कि नर्बदा पुत्री भंवरलाल भील उम्र 18 वर्ष निवासी मोराना ने बुधवार को अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खुदकुशी से एक ​दिन पहले युवती ने सोशल मीडिया अकाउंट पर श्मशान में चिता जलने की फोटो पोस्ट किया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चारभुजा की मोर्चरी में रखवाया गया।