इससे पूर्व केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 23 मार्च से राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। अमरीका-ईरान युद्ध और इंधन संकट के चलते पहले केवल 30 प्रतिशत कोटा ही आवंटित था। सरकार के इस कदम से पर्यटन, होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को आंशिक राहत मिली थी। इससे पहले भी गैस कंपनियों ने पांच किलो के सिलेंडर कनेक्शन की कीमत में 11 रुपए और रिफिल की कीमत में 26 रुपए की वृद्धि की थी। इससे छोटे उपभोक्ताओं और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा था।