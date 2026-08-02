Rajasthan Politics : पूर्व सीएम को विकास नहीं दिख रहा है तो चश्मा हम उपलब्ध करा देंगे : सीएम भजनलाल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में युवाओं को पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी अब तक पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 569 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 410 प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित की हैं।