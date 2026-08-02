2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

Udaipur : दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, मुंहबोला बेटा निकला मां-बेटी का कातिल, आरोपी गिरफ्तार

Udaipur Double Murder Case : उदयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में शनिवार को दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुंहबोले बेटे को गिरफ्तार किया।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 02, 2026

Udaipur Vallabhnagar mother daughter Double Murder Case revealed Adopted son arrested

Udaipur : वल्लभनगर में दोहरा हत्याकांड का आरोपी जयमीन उर्फ बंटी दवे पुलिस की गिरफ्त में। फोटो पत्रिका

Udaipur Double Murder Case : उदयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में शनिवार को दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतका लूंगा बाई के धर्म के मुंहबोले बेटे जयमीन उर्फ बंटी दवे (37 वर्ष) पुत्र भवानी शंकर दवे को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने कर्ज व आर्थिक तंगी से परेशान होकर संपत्ति व जेवर हड़पने की नीयत से वृद्ध महिला व उसकी मानसिक रूप से अस्वस्थ पुत्री की हत्या कर दी।

उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 1 अगस्त को मुंडोल निवासी नानालाल गायरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी दत्तक मां लूंगा बाई व बहन अमरी बाई घर में मृत मिली है। रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्ति की ओर से हत्या कर लूट की आशंका जताई गई। इसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी गौरव श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रजत विश्नोई, वल्लभनगर वृत्ताधिकारी श्रवणदास संत तथा थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉयड, साइबर टीम व डीएसटी टीम की सहायता से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जयमीन उर्फ बंटी दवे लूंगा बाई का विश्वास जीतकर खुद को उनका मुंहबोला बेटा बताता था। उसे लगता था की परिवार में कोई पुरुष वारिस नहीं है। भविष्य में वह संपत्ति पर अधिकार कर सकेगा। लेकिन जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई तो उसने सुनियोजित तरीके से रात में घर में घुसकर लूंगा बाई एवं उनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ पुत्री अमरी बाई की धारदार हथियार से हत्या कर जेवर लेकर फरार हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पर भारी कर्ज था। आर्थिक संकट के कारण उसने लूट व हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया।

कार्रवाई में पुलिस टीम की भूमिका

इस कार्रवाई में थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर के नेतृत्व में हुकम सिंह (थानाधिकारी कानोड़), मुकेश चंद (थानाधिकारी भींडर), परमेश्वर पाटीदार (थानाधिकारी खेरोदा), फलेराम मीणा (उप निरीक्षक), लोकेश रायकवाल (साइबर सेल), शीशराम, रामानंद, मुकेशदास, भावेश, राजेंद्र, कुलदीप, गिरीराज मीणा, धर्मवीर, जसवंत, भंवरलाल गायरी, रामदेव, बाबूलाल, राजेश, स्वरूपराम, लोकेश, हरभजन, कुलदीप सिंह, कमलेश, मुकेश सहित वल्लभनगर, भींडर, खेरोदा, प्रतापनगर, सूरजपोल थाना, साइबर सेल और डीएसटी उदयपुर के अधिकारियों एवं जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Bharatpur : महिला को ईंटों में छुपे 2 सांपों ने डसा, कोबरा-धामन को कट्टे में रख अस्पताल पहुंचे परिजन, शुरू हुआ इलाज

ये भी पढ़ें
Bharatpur Bayana cobra Dhaman snake bitten woman family reached hospital treatment start

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 08:40 pm

Published on:

02 Aug 2026 08:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur : दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, मुंहबोला बेटा निकला मां-बेटी का कातिल, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बदला ट्रेंड, परिवार की यादों को सहजने वाली फोटो एलबम घरों से हुई गुम, अब चला क्लाउड का फैशन

Rajasthan trend changed family memories preserved Photo albums missing homes Now clouds
उदयपुर

‘पहले खरीदे थे, अब दूसरे राज्यों को दे रहे बिजली’, उदयपुर में बोले CM भजनलाल; 421 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

Chief Minister Bhajanlal Sharma
उदयपुर

CM Bhajanlal : ‘गहलोत जादूगर हैं, हेराफेरी अच्छी करते हैं’, उदयपुर में सीएम भजनलाल का सियासी तंज

CM Bhajanlal political jibe in Udaipur Ashok Gehlot is magician he is good manipulation
उदयपुर

उदयपुर : सांसों पर बढ़ता संकट: धूम्रपान ही नहीं, हर तरह का धुआं कैंसर का कारक

lung cancer
उदयपुर

उदयपुर : दो साल से सूखी नल लाइन, फिर भी हर माह थमा रहे पानी के बिल

watar crises
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.