Udaipur : दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, मुंहबोला बेटा निकला मां-बेटी का कातिल, आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जयमीन उर्फ बंटी दवे लूंगा बाई का विश्वास जीतकर खुद को उनका मुंहबोला बेटा बताता था। उसे लगता था की परिवार में कोई पुरुष वारिस नहीं है। भविष्य में वह संपत्ति पर अधिकार कर सकेगा। लेकिन जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई तो उसने सुनियोजित तरीके से रात में घर में घुसकर लूंगा बाई एवं उनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ पुत्री अमरी बाई की धारदार हथियार से हत्या कर जेवर लेकर फरार हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पर भारी कर्ज था। आर्थिक संकट के कारण उसने लूट व हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया।