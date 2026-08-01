CM Bhajanlal : ‘गहलोत जादूगर हैं, हेराफेरी अच्छी करते हैं’, उदयपुर में सीएम भजनलाल का सियासी तंज

CM Bhajanlal : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत 'जादूगर' हैं और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि वे 'हेराफेरी अच्छी करते हैं'। सीएम भजनलाल बोले - पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और प्रशासनिक अव्यवस्था का माहौल था, जबकि वर्तमान सरकार रोजगार, विकास और सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है।