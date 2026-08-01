दो दिन थमी बारिश, खेतों में लौटी रौनक, खरपतवार नियंत्रण और दवा छिड़काव में जुटे किसान

पीपली आचार्यान. बारिश थमने के बाद पिछले दो दिनों से मौसम साफ रहने पर किसानों ने राहत की सांस ली है। बारिश रुकते ही क्षेत्र के किसान एक बार फिर खेतों की ओर लौट आए हैं। खेतों में निराई-गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। सुबह से शाम तक खेतों में किसानों की चहल-पहल देखने को मिल रही है। किसान पवन प्रजापत ने बताया कि लगातार बारिश के कारण खेतों में कृषि कार्य करना मुश्किल हो गया था। अब दो दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों को फसलों की देखभाल का अवसर मिला है। मक्का सहित खरीफ की फसलों में उग आई खरपतवार को हटाने तथा कीट एवं रोगों से बचाव के लिए किसान दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि मौसम कुछ दिन और साफ रहा तो खेतों के अधिकांश जरूरी कृषि कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। इससे फसलों की बढ़वार भी बेहतर होने की उम्मीद है।
फोटो कैप्शन :
पीपली आचार्यान में मक्का की फसल में दवा का छिड़काव करता किसान।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग