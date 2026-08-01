उदयपुर : सांसों पर बढ़ता संकट: धूम्रपान ही नहीं, हर तरह का धुआं कैंसर का कारक

उदयपुर. खांसी, सांस फूलना या सीने में दर्द जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज करना कई लोगों पर भारी पड़ रहा है। फेफड़ों का कैंसर अब केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं रहा, बल्कि चूल्हे के धुएं, परोक्ष धूम्रपान, वायु प्रदूषण और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों के कारण धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व लंग्स कैंसर दिवस पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग की रिपोर्ट चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। विभाग में पिछले पांच वर्षों में फेफड़ों के कैंसर के नए मरीजों की संख्या में 53.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस वर्ष जागरूकता अभियान का मुख्य संदेश भी समय पर जांच, शीघ्र पहचान और मरीजों को बेहतर सहयोग पर केंद्रित है।