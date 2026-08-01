Udaipur Crime : वल्लभनगर में दोहरा हत्याकांड, मां-बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, पुलिस की विशेष टीम गठित

Udaipur Crime : उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के गोटीपा पंचायत के मुंडोल गांव में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मुंडोल निवासी अमरीबाई गाडरी और उनकी पुत्री लूंगा बाई की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड की इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राथमिक तौर पर हत्या के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है। ​घटना की सूचना मिलते ही वल्लभनगर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है।