उदयपुर : दो साल से सूखी नल लाइन, फिर भी हर माह थमा रहे पानी के बिल

उदयपुर. बड़गांव स्थित शिवम् कॉम्प्लेक्स कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र के लोग दो साल से पेयजल संकट झेल रहे हैं। मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान पेयजल लाइन काट दी गई, पर अब तक जलापूर्ति बहाल नहीं हो सकी। विडंबना यह है कि नलों में पानी नहीं पहुंच रहा, जबकि जलदाय विभाग नियमित पानी का बिल भेज रहा है। कॉलोनीवासियों ने कई बार जलदाय विभाग और प्रशासन से शिकायत की, पर अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मजबूरी में लोग पानी खरीदकर दैनिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं।