Rajasthan : भीलवाड़ा में साहूकार की हत्या का खुलासा, आरोपी मुनीम ने रची थी सजिश, ₹70 लाख का था खेल, एक गिरफ्तार

भीलवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने शनिवार को बताया कि पुलिस के संयुक्त दलों ने नारायण सरगरा को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। आज उसका चिकित्सकीय जांच करवाकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर अब भी फरार है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि मुनीम रोशन गुर्जर को पता था कि शोभालाल श्रीमाल के पास 70 लाख रुपए हैं। इन्हें हड़पने के लिए उसने अपने साथी नारायण सरगरा के साथ शराब पार्टी के दौरान हत्या की पूरी साजिश रची। पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई को सांवलियाजी यात्रा के दौरान हत्या की योजना बनाई गई थी लेकिन साहूकार शोभालाल श्रीमाल के साथ उनके भाई मदनलाल होने से आरोपियों को मौका नहीं मिला।