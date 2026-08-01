राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हर महीने अनिवार्य होगी स्टाफ मीटिंग, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश जारी

पारस्परिक विमर्श और योजना निर्माण को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। संस्था प्रधान की ओर से राजस्थान के सरकारी विद्यालय स्टाफ में से किसी एक सदस्य को स्टाफ मीटिंग का प्रभारी नामित किया जाएगा। इस प्रभारी का कार्य संस्था प्रधान से विमर्श करके बैठक का समसामयिक एजेंडा तैयार करना होगा। बैठक का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कार्यवाही रजिस्टर का संधारण अनिवार्य किया है। इससे उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, विचार-विमर्श और पारित प्रस्तावों का विस्तृत उल्लेख होगा। बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा अगली बैठक में भी की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तय कार्य समय पर पूरे हुए हैं या नहीं। साथ ही आवश्यक सुधारात्मक सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता संस्था प्रधान करेंगे, जबकि उनके अवकाश पर होने की स्थिति में विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक यह जिम्मेदारी निभाएंगे।