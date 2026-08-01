पति ने की पत्नी की बहन की हत्या, भीलवाड़ा में 18 साल की रेखा का संदिग्ध हालात में मिला शव, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर उसे घटना सामने आने के करीब दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। जांच में सामने आया कि रेखा अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपनी बहन सीता और उसके पति किशन के घर पर रह रही थी। पुलिस ने मृतका के पिता पप्पू की रिपोर्ट के आधार पर किशन सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।