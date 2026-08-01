भीलवाड़ा : दाल-रोटी खाने के बाद परिवार के 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत, महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक ही परिवार के आठ लोगों की भोजन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। सभी ने घर पर दाल-रोटी खाने के बाद उल्टी, पेट दर्द, जी मिचलाने और घबराहट की शिकायत की। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय (एमजीएच) लेकर पहुंचे, जहां सभी का इलाज जारी है। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई है। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है।