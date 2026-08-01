Bharatpur : महिला को ईंटों में छुपे 2 सांपों ने डसा, कोबरा-धामन को कट्टे में रख अस्पताल पहुंचे परिजन, शुरू हुआ इलाज

Bharatpur : एक महिला के परिजन दो सांपों को प्लास्टिक के कट्टे में लेकर भरतपुर के बयाना स्थित अस्पताल पहुंचे। महिला को दोनों सांपों ने डस लिया था। सांपों को कट्टे में देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। तुरंत महिला का इलाज शुरू किया गया। फिलहाल महिला की हालत ठीक है। मामला कुछ ऐसा है कि नरेंद्र सिंह निवासी रछुआ जगनेर उत्तर प्रदेश ने बताया कि हमारे घर निर्माण का काम चल रहा है। आज सुबह मेरी बुआ बबीता (48 वर्ष) घर में रखी ईंटें एकत्र कर एक जगह रख रही थी। इस दौरान अचानक ईंटों में छुपे दो सांपों ने बबीता के सीधे हाथ पर काट लिया।