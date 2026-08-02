Rajasthan : बदला ट्रेंड, परिवार की यादों को सहजने वाली फोटो एलबम घरों से हुई गुम, अब चला क्लाउड का फैशन

Rajasthan : कभी अलमारी में रखा फोटो एलबम परिवार की सबसे कीमती धरोहर था। शादी, बचपन, त्योहार और यात्राओं की यादें इन्हीं में सुरक्षित रहती थीं। जब भी मन होता था तब अपने परिवार के सदस्यों के साथ लोग एलबम की एक-एक फोटो को बेहद चाव के साथ देखते थे। हर फोटो के साथ परिवार की हर सदस्य की यादें जुड़ी होती थी। फोटो तो एक होती थी पर कहानियां सब की अलग-अलग होती थी। अब मोबाइल कैमरे और क्लाउड स्टोरेज के दौर में तस्वीरें तो हजारों की संख्या में है, पर उन्हें एलबम में सहेजने की परंपरा खत्म हो रही है। ज्यादातर परिवारों की यादें मोबाइल, गूगल फोटो, आईक्लाउड और हार्ड डिस्क तक सीमित है। तकनीक ने तस्वीरें संभालना आसान बनाया है, पर बदलते डिवाइस, पासवर्ड और डिजिटल निर्भरता से इनके खोने का खतरा भी बढ़ गया। 15 से 21 वर्ष आयु वर्ग के कई जैन जी के लिए पारंपरिक फोटो एलबम अब अनजान चीज बन चुका है। पारिवारिक आयोजनों की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर साझा होकर वहीं दब जाती है।