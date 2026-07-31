31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

Rajasthan : श्रीनाथजी मंदिर में ‘आषाढ़ी तौलना’ ने दिए शुभ संकेत, किसानों के लिए खुशखबरी, अच्छी फसल-बारिश की भविष्यवाणी

Rajasthan : श्रीनाथजी मंदिर में आषाढ़ी तौलना ने शुभ संकेत दिए। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। आषाढ़ी तौलना ने प्रदेश में अच्छी फसल-सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है।
2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 31, 2026

Shrinathji temple Ashadhi tolna auspicious signs farmers good harvest rain predicted

Rajasthan : नाथद्वारा. श्रीनाथजी के मंदिर में आषाढ़ी तौलते मंदिर के पंड्या व खर्च भंडार के अधिकारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : नाथद्वारा में पुष्टिमार्गीय प्रधानपीठ प्रभु श्रीनाथजी की हवेली में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर निभाई जाने वाली सदियों पुरानी परंपरा 'आषाढ़ी तौलना' इस बार भी पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस पारंपरिक तौल के आधार पर इस वर्ष अच्छी पैदावार और सामान्य से अधिक वर्षा के संकेत मिले हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार आगामी वर्ष कृषि और अधिकांश जिंसों के लिहाज से शुभ रहने की संभावना है। शुक्रवार सुबह ग्वाल दर्शनों के समय धान्य और अन्य सामग्रियों को दोबारा तौलने के बाद यह अनुमान सामने आया। मुख्य पंड्या परेश नागर ने बताया कि परंपरा के अनुसार मंदिर के खर्च भंडार में वर्षभर उपयोग में आने वाले धान्य और अन्य वस्तुओं की तौल की जाती है।

अधिकांश जिंसों में बढ़ोतरी के संकेत

तौल के आधार पर अधिकांश जिंसों में बढोतरी के संकेत हैं, जबकि गुड़, नमक तथा मनुष्य और पशुओं की संख्या में कमी के संकेत बताए गए हैं। हरा मूंग, उड़द, सरसों और घास की स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है।

ये है उद्देश्य…

इसका उद्देश्य केवल श्रीनाथजी की सेवा में किसी सामग्री की कमी नहीं होने देना ही नहीं, बल्कि प्रकृति, कृषि और व्यापार की संभावित स्थिति का भी आकलन करना है। इस बार के परिणामों के अनुसार वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक आषाढ़ में तीन आना, श्रावण में पांच आना, भाद्रपद में पांच आना और आसोज में दो आना वर्षा का योग बन रहा है। साथ ही पूर्व दिशा से अनुकूल वायु प्रवाह के संकेत भी मिले हैं।

इस तरह लगाते अनुमान

आषाढ़ी तौल की इस अनूठी परंपरा में हरा मूंग, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल्ली, गेहूं समेत 27 प्रकार की धान्य एवं भौतिक सामग्रियों को अलग-अलग पात्रों में भरकर मुख्य पंड्या और खर्च भंडारी की देखरेख में तौला जाता है। इन्हें खर्च भंडार में सुरक्षित रखा जाता है और निर्धारित तिथि पर तौलकर वस्तुओं में हुई वृद्धि या कमी के आधार पर फसल, वर्षा, धन-धान्य, पशुओं के चारे और प्राकृतिक परिस्थितियों का अनुमान लगाते हैं।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

वैसे अगर मौसम विभाग की मानें तो इस बार मानसून सीजन के आषाढ़ माह के दौरान देश में बारिश सामान्य औसत से 14 प्रतिशत कम रही। जयपुर मौसम केंद्र का तर्क है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में दो प्रमुख मौसम तंत्र सक्रिय हुए हैं। पहला सिस्टम गुजरात के रास्ते गुजरने से राज्य में अच्छी बारिश हुई थी। फिलहाल पूर्वी भारत के ऊपर बना अवदाब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ऊपर सक्रिय है। जैसे-जैसे यह सिस्टम मध्यप्रदेश से आगे बढ़कर राजस्थान के करीब पहुंचेगा, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। शेष क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अनुमान है।

PMCIS Update : राजस्थान में खरीफ फसलों के बीमा की लास्ट डेट बढ़ाई गई, 9 अगस्त तक हो सकते हैं किसान योजना से बाहर

ये भी पढ़ें
PMCIS Update Rajasthan Kharif crops insurance last date extend 9 August Farmer out scheme

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 04:40 pm

Published on:

31 Jul 2026 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan : श्रीनाथजी मंदिर में ‘आषाढ़ी तौलना’ ने दिए शुभ संकेत, किसानों के लिए खुशखबरी, अच्छी फसल-बारिश की भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajsamand Road Accident : तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को पीछे मारी टक्कर, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक घायल

Rajsamand Road Accident high speed trailer hit bike 2 women horrific Death one injured
राजसमंद

Rajsamand: नाथद्वारा में मां की अर्थी को 4 बेटियों ने दिया कंधा, दृश्य देख भावुक हुआ पूरा शहर

Rajsamand News
राजसमंद

राजसमंद में क्या है ‘जल चक्की’ विवाद? रातोंरात लगी महाराणा राज सिंह की प्रतिमा, सुबह मचा सियासी बवाल

Rajsamand Jal Chakki Row
राजसमंद

Rajsamand ACB Raid: ऑपरेशन के बदले रिश्वत लेते सरकारी अस्पलात के सर्जन रंगे हाथों ट्रैप

ACB Trap
राजसमंद

Success Story: राजसमंद में लैब संचालक के 3 बच्चों की बड़ी कामयाबी, 2 बने डॉक्टर, बेटी बनी CHO

Rajsamand Success Story
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.