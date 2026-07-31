Rajasthan : श्रीनाथजी मंदिर में ‘आषाढ़ी तौलना’ ने दिए शुभ संकेत, किसानों के लिए खुशखबरी, अच्छी फसल-बारिश की भविष्यवाणी

Rajasthan : नाथद्वारा में पुष्टिमार्गीय प्रधानपीठ प्रभु श्रीनाथजी की हवेली में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर निभाई जाने वाली सदियों पुरानी परंपरा 'आषाढ़ी तौलना' इस बार भी पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस पारंपरिक तौल के आधार पर इस वर्ष अच्छी पैदावार और सामान्य से अधिक वर्षा के संकेत मिले हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार आगामी वर्ष कृषि और अधिकांश जिंसों के लिहाज से शुभ रहने की संभावना है। शुक्रवार सुबह ग्वाल दर्शनों के समय धान्य और अन्य सामग्रियों को दोबारा तौलने के बाद यह अनुमान सामने आया। मुख्य पंड्या परेश नागर ने बताया कि परंपरा के अनुसार मंदिर के खर्च भंडार में वर्षभर उपयोग में आने वाले धान्य और अन्य वस्तुओं की तौल की जाती है।