Jhunjhunu Crime: 5 बहनों के इकलौते भाई का कार में मिला शव, शरीर पर नहीं थे कपड़े, ‘देवर-भाभी’ पर हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि चुड़ैला निवासी 24 वर्षीय चंदन पुत्र सतीश का शव एक कार में पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं होने के कारण मामला और अधिक संदिग्ध माना जा रहा है। मृतक के पिता सतीश कुमार ने धनूरी थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र चंदन चेन्नई में मजदूरी करता था और 15 जून को घर आया था।