Bharatpur News: जूस में मांस के टुकड़े की अफवाह, भरतपुर में हंगामा-मारपीट, पुलिस बल तैनात, एक युवक हिरासत में

सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, सीओ सिटी आशिमा वासवानी, मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल मीणा, कोतवाली थाना प्रभारी सहित आरएसी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में एफएसएल टीम, भरतपुर को बुलाकर संदिग्ध पदार्थ के नमूने जांच के लिए भेजे गए। मथुरा गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद पदार्थ क्या था। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।