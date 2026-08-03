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Bharatpur : डीग एसपी की सख्त कार्रवाई, ASI सहित 4 पुलिस कर्मी निलंबित, अवैध खनन परिवहन में मिलीभगत का आरोप

Bharatpur : डीग एसपी कांबले शरण गोपीनाथ का कड़ा एक्शन। अवैध खनन परिवहन के मिलीभगत के मामले में एक एएसआई सहित चार पुलिसकर्मियों का निलंबित किया गया।
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भरतपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Aug 03, 2026

Deeg SP Illegal mining transport strict action 4 police personnel including ASI suspended

Deeg : निलंबित एएसआई पूरन सिंह, कांस्टेबल प्रशांत, चंद्रशेखर, और विक्रम सिंह। फोटो पत्रिका

Bharatpur : डीग के जिला पुलिस अधीक्षक काबले शरण गोपीनाथ ने अवैध खनन परिवहन में मिलीभगत होने के मामले में कामवन थाने के एएसआई सहित चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बित किए गए पुलिसकर्मियों में कामवन थाने के एएसआई पूरन सिंह, कांस्टेबल प्रशांत, कांस्टेबल चन्द्रशेखर, कांस्टेबल विक्रम सिंह शामिल है। इस मामले की जांच की जा रही है। डीग के पुलिस अधीक्षक काबले शरण गोपीनाथ ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन को संरक्षण देने व उसमें किसी भी प्रकार के शामिल पाए जाने पर पुलिसकर्मियों को किसी भी कीमत में बख्शा नही जाएगा।

पुलिस विभाग भ्रष्टाचार व अनुशानहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। कामवन एएसपी दिनेश यादव ने बताया कि बीती रात को एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी क्षेत्र में तैनात थे। बीती रात को अवैध खनन परिवहन की शिकायत मिलने पर एएसआई सहित चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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Updated on:

03 Aug 2026 05:13 pm

Published on:

03 Aug 2026 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : डीग एसपी की सख्त कार्रवाई, ASI सहित 4 पुलिस कर्मी निलंबित, अवैध खनन परिवहन में मिलीभगत का आरोप

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