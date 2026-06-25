कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व : जिस जंगल को कहा गया बाघ-विहीन, वहां छिपा है बड़ा इतिहास

कुंभलगढ़ क्षेत्र से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों में सायरा, पालर, उमरदा, घाणेराव, नानोर और झीलवाड़ा जैसे स्थानों पर बाघों के शिकार के उल्लेख दर्ज हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल शिकार की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इस बात के भी प्रमाण हैं कि उस समय यह क्षेत्र बाघों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास था।हकीकत बहिड़ा जैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में वर्ष 1886 से 1972 तक विभिन्न स्थानों पर बाघों की उपस्थिति और शिकार से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज हैं, जिन्हें कुंभलगढ़ वन क्षेत्र में बाघों के लंबे समय तक प्राकृतिक रूप से मौजूद रहने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।