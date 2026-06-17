त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिक्रमा मार्ग पर एक बार फिर बाघिन का मूवमेंट, अगले आदेश तक परिक्रमा पर रोक

कहा जाता है क यहां सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर विश्व धरोहर में शामिल रणथम्भौर दुर्ग के भीतर बना हुआ है। यहां रेल मार्ग और बस मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता है। यहां से नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर है, जहां से बस या ट्रेन से सवाई माधोपुर जाना होगा। यहां से हर समय मंदिर जाने के लिए वाहन उपलब्ध हैं।