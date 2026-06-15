सवाईमाधोपुर के सुरेली रेलवे स्टेशन पर शादीशुदा युवक-युवती ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह

सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर जिले के सुरेली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को युवक और युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों की पहचान टोंक जिले के बनेठा क्षेत्र स्थित सुरज्या भेरू गांव निवासी के रूप में हुई है। सूचना पर बनेठा थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक युवक-युवती के परिजनों को सूचना भिजवा दी है।