Fake Degree Case: अंग्रेजी में लगातार 3 बार फेल होने के बाद भी बने सरकारी टीचर, फिर चर्चा में आए बागीदौरा MLA

एसओजी जांच में सामने आया कि पटेल ने उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से नियमित शिक्षा प्राप्त करते हुए गुजरात और सिक्किम की विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक (बीए) की डिग्रियां प्राप्त करने का दावा किया। एसओजी के अनुसार तीनों संस्थानों में अध्ययन की अवधि समान या परस्पर ओवरलैप होने की जानकारी सामने आई है, जिससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ है। आरोप है कि उन्होंने शिक्षक भर्ती के समय अधिक अंक दर्शाने वाली डिग्री का उपयोग कर सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्ति हासिल की।