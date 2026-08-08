ऑनलाइन गेम्स के बाद डेटिंग ऐप्स पर पैसों का जाल, मिनटों में खाली हो रही जेब; युवा बन रहे शिकार

जयपुर। प्यार और दोस्ती की तलाश में डेटिंग ऐप्स का सहारा ले रहे किशोर और युवा अब डिजिटल जाल में फंसते जा रहे हैं। कारण कि, एक ओर पेड फीचर, प्रीमियम सदस्यता और ऑनलाइन गिफ्ट के नाम पर उनकी जेब खाली हो रही है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती लत उन्हें मानसिक तनाव, अकेलेपन, पढ़ाई में गिरावट और सामाजिक अलगाव की ओर धकेल रही है। ऐसे मामले अब राजधानी जयपुर के मनोरोग विशेषज्ञों तक भी पहुंचने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यदि समय रहते जागरूकता नहीं बढ़ी तो समस्या और गंभीर हो सकती है।