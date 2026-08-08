जयपुर: सिग्नल फ्री बनाने के चक्कर में हादसों को न्यौता? जानिए जेडीए के 24 करोड़ी यू-टर्न प्लान की जमीनी हकीकत

जेडीए न्यू सांगानेर रोड और बी-टू बायपास को सिग्नल फ्री बनाने की कवायद में है और कंसल्टेंसी फर्म की तैयार डिजाइन यदि जमीन पर उतरी तो यू-टर्न के घुमाव पर मैन कैरिज-वे (सीधे जाने वाले वाहनों के लिए मुख्य सड़क) छह मीटर से भी कम रह जाएगा। यानी 16 मीटर चौड़ी सड़क का बड़ा हिस्सा डिवाइडर और यू-टर्न के निर्माण में उपयोग होगा। ऐसे में सीधे जा रहे वाहन चालकों के सामने ग्रीन बेल्ट आ जाएगी।

पहला यू-टर्न मेट्रो ट्रैक से करीब 600 से 800 मीटर दूरी पर प्रस्तावित है। फिलहाल न्यू सांगानेर रोड पर इस्कॉन रोड, पटेल मार्ग, वीटी रोड, मान्यावास रोड, स्वर्ण गार्डन और भृगु पथ पर ट्रैफिक सिग्नल है। प्रस्तावित योजना में ये सभी सिग्नल हटाए जाएंगे।

