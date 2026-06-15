श्रीगंगानगर में 4.68 लाख की नशीली दवाओं की तस्करी का खुलासा, अंबाला कैंट से जुड़े तार, एक और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित रूप से अंबाला कैंट में एक फर्म के माध्यम से फार्मा कंपनियों के नाम पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार संचालित किया और श्रीगंगानगर सहित आसपास के क्षेत्रों में इन्हें नेटवर्क के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। प्रकरण में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पदमपुर के राजविंद्र उर्फ राजू उर्फ राजवी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि वह मुख्य आरोपी अश्वनी शर्मा का करीबी सहयोगी और सप्लायर था।