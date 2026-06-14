जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा खुलासा: ‘पंखा नहीं चलेगा, मटका नहीं रखोगे’, जानें याकूब के जुल्म की कहानी

स्थानीय लोगों ने दबी जुबान बताया कि जब याकूब ने पंखा नहीं लगाने दिया तो गर्मी में मजदूरों के हलक सूखने लगे। उन्होंने फोन कर याकूब से कहा कि पंखा नहीं लगाने दे रहे हो तो पानी पीने के लिए मटका ही रखने दो। इस पर उसने कहा कि यहां मटका रखा तो बारूद नमी पकड़ लेगा। ऐसे में गीले पटाखे कौन खरीदेगा। इसके बाद मजदूर कमरे से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाकर पानी पीते थे।