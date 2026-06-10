Jaipur Factory Blast: 2 साल से रिहायशी इलाके में चल रही थी मौत की फैक्ट्री, प्रशासन चेतता तो बच सकती थीं 8 जानें

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खोह नागोरियान निवासी कयूम खान ने दिल्ली निवासी फिरोज को करीम नगर तलाई में मकान किराए पर दे रखा है, जिसमें पटाखा बनाए जाते हैं। सुबह 11 बजे फैक्ट्री में आग लग गई और विकराल रूप धारण कर लिया। अंदर मौजूद लोग आग की चपेट में आ गए। बारूद से उनके शरीर जल गए।