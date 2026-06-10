जयपुर पटाखा फैक्ट्री हादसा : 10 दिन बाद काम पर लौटा था वहीद, घर पहुंचा जनाजा, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

दोपहर करीब 12 बजे हादसे की सूचना मिली और कुछ देर बाद मौत की खबर घर पहुंची तो जैसे पूरा परिवार बिखर गया। पत्नी सायरा बानो का रो-रोकर बुरा हाल है। शव के पास बैठकर वह एक ही सवाल करती नजर आई कि पति के जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी, किस तरह बच्चों का लालन-पालन करूंगी। उन्होंने कहा कि पता होता कि ये मौत के ढेर पर काम करते हैं, तो गोदाम पर हरगिज न जाने देती। वहीद अपने पीछे चार नाबालिग बच्चों, तीन बेटियां और एक बेटे को छोड़ गया है।