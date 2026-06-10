Jaipur: लंदन से लौट रही जयपुर की छात्रा से वसूला गया बैगेज शुल्क अवैध, Air India पर लगा 40 हजार रुपए का हर्जाना

अब राज्य उपभोक्ता अदालत ने लावण्या के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मुआवजे का मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान पूरा करना नहीं होता। कंपनी की खराब सर्विस के कारण ग्राहक को जो मानसिक परेशानी, असुविधा और उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उसकी भरपाई करना भी जरूरी है। अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 40,000 कर दी है, जिससे एयर इंडिया को अपनी लापरवाही का अहसास हो सके।