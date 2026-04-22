Good News: उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने हासिल की एक बड़ी उपलब्धि, देश में आया तीसरा स्थान

Rajasthan consumer protection: जयपुर. उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग राज्य के बेहतर प्रदर्शन, मजबूत ढांचे और पारदर्शी कार्यप्रणाली का प्रमाण मानी जा रही है।

उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि यह सफलता विभाग के सतत प्रयासों और सुधारों का परिणाम है, जिसने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई है।