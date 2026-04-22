Travel Health: चारधाम यात्रा पर जाने से पहले अलर्ट, ये 10 सावधानियां नहीं अपनाईं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में!

राजस्थान के निदेशक जन-स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा के अनुसार, चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को कम से कम 7 दिन की योजना बनानी चाहिए, ताकि शरीर को ऊंचाई और वातावरण के अनुरूप ढलने का पर्याप्त समय मिल सके। यात्रा के दौरान हर एक घंटे की ट्रेकिंग या दो घंटे की वाहन यात्रा के बाद 5-10 मिनट का विश्राम लेना जरूरी है। इसके साथ ही रोजाना श्वास व्यायाम और हल्की वॉक करना भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है।