नासमझी है प्रकृति और आर्थिक विकास को एक-दूसरे का दुश्मन मानना

भारत को करनी चाहिए इस बदलाव की अगुवाई

भारत को मुख्यत: दो कारणों से इस बदलाव की अगुवाई करनी चाहिए। पहला कारण घरेलू है। भारत के पास विशाल प्राकृतिक संपदा है, लेकिन वह गंभीर पर्यावरणीय संकटों से भी जूझ रहा है। हिमालय में जंगलों का क्षरण, प्रायद्वीपीय भारत में पानी की कमी, तटीय कटाव, जानलेवा लू, जंगलों की आग, पश्चिमी घाट में जैव-विविधता का नुकसान और मैंग्रोव तथा आर्द्रभूमियों पर बढ़ता शहरी दबाव। कई क्षेत्रों में समस्या केवल संसाधनों के अधिक दोहन की नहीं, बल्कि उपेक्षा और कमजोर स्थानीय अर्थव्यवस्था की भी है। देश का 36 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र आग-प्रवण है। संकटग्रस्त कृषि क्षेत्रों से पलायन बढ़ता है और मिट्टी कमजोर होती जाती है। कई संवेदनशील क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था के अभाव में जैव-विविधता और संरक्षण दोनों कमजोर पड़ते हैं। पश्चिमी घाट और हिमालय पर 2025 के वैज्ञानिक अध्ययनों ने चेतावनी दी है कि ‘ग्रीन कवर’ बढऩे के दावे अक्सर प्राकृतिक वनों के भीतर हो रहे वास्तविक पारिस्थितिक नुकसान को छिपा देते हैं, खासकर जब यह वृद्धि बाहरी प्रजातियों के कारण होती है। दूसरा कारण वैश्विक है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण एशिया और विकासशील देशों में प्रकृति पर आधारित विकास मॉडल का नेतृत्व करने की मजबूत स्थिति में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जलवायु साझेदारियों और विकास परियोजनाओं के जरिए भारत ने अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और छोटे द्वीपीय देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता के संकट से सर्वाधिक प्रभावित हैं। भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाहों, कृषि व्यवसाय और तटीय विकास परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। भारत प्रकृति और विकास के बीच संतुलित वित्तीय मॉडल का वैश्विक नेतृत्व कर सकता है।