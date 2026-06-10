JDA Action: जयपुर में 140 करोड़ की 70 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियां भी ध्वस्त

उप महानिरीक्षक पुलिस एवं मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि जेडीए ने 8 जेसीबी मशीनों और लगभग 50 कार्मिकों की मदद से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रवर्तन दस्ते ने सबसे बड़ी कार्रवाई जोन-10 क्षेत्र में की। यहां ग्राम गोविंदपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल और बगराना में स्थित लगभग 70 बीघा बेशकीमती सरकारी चरागाह भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। जेडीए ने यहां प्लॉटों की बनाई गई बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा निर्माण, निर्माणाधीन ढांचे और अन्य सभी अवैध निर्माणों को जेसीबी और मजदूरों की सहायता से पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मुक्त कराई गई इस सरकारी जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 140 करोड़ रुपए आंका गया है।