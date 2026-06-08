Jaipur News : 5 धार्मिक स्थलों समेत कई अतिक्रमणों पर ‘बुलडोज़र एक्शन’, भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात- इंटरनेट बंदी भी

इस पूरी कार्रवाई का बैकग्राउंड यह है कि जेडीए ने इसी साल 22 मई को एक बड़ा अभियान चलाकर इसी नंदपुरी रोड से करीब 134 सामान्य अवैध निर्माणों, जिनमें स्थानीय लोगों के पक्के मकान, दुकानें, छज्जे और बाउंड्री वॉल शामिल थीं, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उस कार्रवाई के बाद जेडीए और जिला प्रशासन ने इन 5 धार्मिक स्थलों की स्थानीय प्रबंध समितियों और प्रबुद्ध नागरिकों को स्वेच्छा से अपने-अपने धार्मिक ढांचे और पवित्र विग्रहों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा (मियाद) दी थी। वह तय समय-सीमा पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही सोमवार सुबह 6 बजे से जेडीए ने पुलिस बल के सहयोग से यह सीधी विधिक कार्रवाई शुरू की है।