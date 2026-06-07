नागौर पुलिस की जयपुर में रेड, IT कंपनी की आड़ में चल रहे क्रिकेट सट्टे का नेटवर्क उजागर

जांच में सामने आया कि जयपुर के वैशाली नगर में संचालित सेनेरियन आईटी सोल्यूशन (Senerien IT Solution) नाम की कंपनी का पूरा नेटवर्क राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में फैला हुआ है। यह कंपनी ऑनलाइन गैंबलिंग और क्रिकेट मैचों पर दांव लगाने के लिए विशेष प्रकार की वेबसाइट्स और कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करती थी। इसके बाद सटोरियों और ग्राहकों को सट्टा खेलने के लिए गुप्त आईडी (ID) और पासवर्ड बांटे जाते थे। यह बहुत बड़े स्तर का डिजिटल रैकेट है, जिसमें रोजाना करोड़ों रुपए के वित्तीय लेन-देन होने की प्रबल आशंका जताई जा रही है।