7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa: बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या के 10 दिन बाद फिर फूटा गुस्सा, 11 घंटे तक चला मां-पत्नी का विरोध-प्रदर्शन

Dinesh Meena Death Case: धौलीगुमटी-पंडितपुरा मार्ग पर कथित बाइक चोरी के शक में जान गंवाने वाले दिनेश मीणा की मौत के दस दिन बाद मामला फिर उबाल पर आ गया। विरोध-प्रदर्शन करीब साढ़े 11 घंटे तक चला और पूरे दिन प्रशासन व पुलिस की सांसें अटकी रहीं।

3 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jun 07, 2026

Dinesh Meena Death Case

मृतक के परिजनों को टंकी से नीचे उतारती पुलिस। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई। धौलीगुमटी-पंडितपुरा मार्ग पर कथित बाइक चोरी के शक में जान गंवाने वाले दिनेश मीणा की मौत के दस दिन बाद मामला फिर उबाल पर आ गया। शनिवार सुबह मृतक की मां इंदिरा देवी और पत्नी लक्ष्मी देवी अपनी मांगें पूरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए पंचायत समिति परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूर्योदय से पहले शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन करीब साढ़े 11 घंटे तक चला और पूरे दिन प्रशासन व पुलिस की सांसें अटकी रहीं।

सुबह करीब चार बजे दोनों महिलाओं के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। समझाइश के कई दौर चले, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं। आखिरकार दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा के हस्तक्षेप और मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद दोपहर 3.20 बजे दोनों टंकी से नीचे उतरी। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिलाएं सुबह एक काले रंग की कार से पहुंचीं और पंचायत समिति परिसर में प्रवेश कर टंकी पर चढ़ गई। एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन टीम ने टंकी के चारों तरफ सुरक्षा जाल लगाया, जबकि कई थानों का पुलिस जाब्ता पूरे दिन तैनात रहा। उनका आरोप है कि 29 मई को हुए समझौते के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मौके पर पूर्व विधायक गजराज खटाना, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुवा, रतन पटेल, लक्ष्मीनारायण अगावली, अभिषेक मीणा कौलाना सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

ड्रग्स माफिया पर भी उठे सवाल

दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा और पूर्व विधायक गजराज खटाना ने कहा कि क्षेत्र में नशे का कारोबार गांव-ढाणियों तक पहुंच चुका है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि मुआवजा राशि का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे जाने का आश्वासन मिला है।

नीचे खेलती रही मासूम

पूरा दिन टंकी पर बैठी मां और बहू के बीच सबसे मार्मिक दृश्य मृतक की डेढ़ वर्षीय पुत्री रही, जो नीचे खेलती रही। उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी मां और दादी किस दर्द के साथ आंदोलन कर रही हैं। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। बाद में पुलिसकर्मियों ने बच्ची को गोद में लेकर परिजनों के सुपुर्द किया।

यह हैं परिवार की प्रमुख मांग

मृतक की मां और पत्नी ने आरोपियों का मुख्य बाजार में जुलूस निकालने, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को मौके पर बुलाने, 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। उन्होंने सात दिन में कार्रवाई नहीं होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तथा अन्य मांगों को लेकर आवश्यक प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजे जा चुके हैं।

आखिर कैसे चढ़ीं टंकी पर?

जिस पानी की टंकी पर दोनों महिलाएं चढ़ीं, उसकी चार-पांच सीढ़ियां पहले से टूटी हुई थीं और मौके पर मौजूद नहीं थीं। ऐसे में करीब 10 से 15 फीट ऊंचाई तक पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। लोगों के बीच यह सवाल दिनभर गूंजता रहा कि आखिर महिलाएं वहां तक पहुंचीं कैसे। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है।

यह है पूरा मामला

28 मई को दिनेश मीणा को बाइक चोरी के शक में कुछ लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से मारपीट की।गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने दो दिन तक अस्पताल में धरना दिया था। समझौते के बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप के चलते परिवार ने फिर विरोध शुरू कर दिया। मामले में पुलिस अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और जांच जारी है।

Dausa News : बाइक चुराने के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत

ये भी पढ़ें
Bandikui youth beaten

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या के 10 दिन बाद फिर फूटा गुस्सा, 11 घंटे तक चला मां-पत्नी का विरोध-प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways : राजस्थान में ब्रिटिश काल के दौसा जंक्शन का ‘न्यू लुक’,भारतीय रेलवे ने जारी की ‘खूबसूरत’ तस्वीरें

Dausa Railway Station New Look Amrit Bharat Station Scheme NWR Rajasthan
दौसा

Dausa News: 38 घरों पर चल सकता है बुलडोजर, भूमि खाली करने का मिला नोटिस, पीड़ितों ने मदद की लगाई गुहार

Dausa News
दौसा

Dausa: नंबर प्लेट और रंग बदलकर दूसरे जिलों में चोरी की कार बेचते थे, पुलिस ने 550 CCTV खंगाले, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

theft car
दौसा

Rajasthan News: हरियाणा में छापते थे 500-500 के नकली नोट, दौसा से सप्लाई, पुलिस का बड़ा खुलासा

Dausa fake currency factory busted (1)
दौसा

दौसा में तेज रफ्तार एसयूवी खाई में गिरी, युवक की मौत, पांच घायल, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे

Dausa road accident
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.