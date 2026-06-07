Dausa: बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या के 10 दिन बाद फिर फूटा गुस्सा, 11 घंटे तक चला मां-पत्नी का विरोध-प्रदर्शन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिलाएं सुबह एक काले रंग की कार से पहुंचीं और पंचायत समिति परिसर में प्रवेश कर टंकी पर चढ़ गई। एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन टीम ने टंकी के चारों तरफ सुरक्षा जाल लगाया, जबकि कई थानों का पुलिस जाब्ता पूरे दिन तैनात रहा। उनका आरोप है कि 29 मई को हुए समझौते के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मौके पर पूर्व विधायक गजराज खटाना, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुवा, रतन पटेल, लक्ष्मीनारायण अगावली, अभिषेक मीणा कौलाना सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।