28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa News : बाइक चुराने के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत

दौसा जिले में बांदीकुई उपखंड के धौली गुमटी से पंडितपुरा जाने वाले मार्ग पर गुल्लाना चौराहे पर गुरुवार को बाइक चुराने के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से पेड़ के बांध दिया। जहां कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट भी की।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

May 28, 2026

Bandikui youth beaten

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Dausa News : दौसा। जिले में बांदीकुई उपखंड के धौली गुमटी से पंडितपुरा जाने वाले मार्ग पर गुल्लाना चौराहे पर गुरुवार को बाइक चुराने के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से पेड़ के बांध दिया। जहां कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट भी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को रस्सियों से खोलकर चिकित्सालय ले गई। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया । हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा।

जानकारी के मुताबिक दिनेश कुमार मीणा (32) पुत्र कैलाशचंद निवासी शिक्षक कॉलोनी बांदीकुई बाइक से गुल्लाना चौराहे पर पहुंचा। एक दुकान पर पानी पीने के बाद कुछ ही दूरी पर जाकर गिर गया। इसके बाद कुछ लोगों ने बाइक चुराने के शक में उसे पकड़ लिया। उसे रस्सियों से पेड़ के बांध दिया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी की।

पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे सूचना मिली कि पंडितपुरा गांव में लोगों ने एक बाइक चोर को पकड़कर पेड़ से बांध दिया है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और युवक को पेड़ से खोलकर उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया । इधर, एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े

सूचना पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे और युवक को निर्दोष बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक शव नहीं लेंगे। परिजनों ने बताया कि दिनेश अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। दो महीने पहले बांदीकुई आ गया था। दिनेश के दो छोटे भाई है । एक रेलवे में काम करता है और तीसरा नंबर का भाई पढ़ाई कर रहा है। पिता कैलाश चंद की पहले ही मौत हो चुकी है। दिनेश की डेढ़ साल की बच्ची है।

मामले की जांच जारी है

पुलिस उप अधीक्षक रोहिताश देवंदा ने बताया कि पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

बीकानेर में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर में भिड़ंत, तीन लोगों की मौत, नाथद्वारा से दर्शन कर लौट रहे थे
बीकानेर
Bikaner Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 May 2026 06:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News : बाइक चुराने के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa News: सरकारी गाड़ी से शराब लेने का VIDEO वायरल, महवा थाने के ASI लाइन हाजिर, चालक को हटाया

Dausa Viral video
दौसा

Rajasthan 4 Lane Road: महुवा-राजगढ़ फोरलेन हाईवे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, 1 जून को खोले जाएंगे टेंडर

Rajasthan-four-lane-road-project
दौसा

बांदीकुई में आगरा फाटक पर 129.89 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, डिमार्केशन का काम आज से शुरू

Bandikui Overbridge
दौसा

Rajasthan Crime: सोती हुई 10 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, खेत में किया बलात्कार

Dausa Crime
दौसा

Rajasthan : प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Stone Pelting
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.