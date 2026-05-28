Dausa News : बाइक चुराने के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान मौत

सूचना पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे और युवक को निर्दोष बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक शव नहीं लेंगे। परिजनों ने बताया कि दिनेश अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। दो महीने पहले बांदीकुई आ गया था। दिनेश के दो छोटे भाई है । एक रेलवे में काम करता है और तीसरा नंबर का भाई पढ़ाई कर रहा है। पिता कैलाश चंद की पहले ही मौत हो चुकी है। दिनेश की डेढ़ साल की बच्ची है।