Dausa News: सरकारी गाड़ी से शराब लेने का VIDEO वायरल, महवा थाने के ASI लाइन हाजिर, चालक को हटाया

दौसा एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए महवा सीओ को जांच सौंपी है। पुलिस विभाग इस बात की भी पड़ताल कर रहा है कि सरकारी वाहन का उपयोग किस परिस्थिति में किया गया और क्या विभागीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। घटना के बाद इलाके में मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं पुलिस विभाग इस पूरे प्रकरण में अपनी छवि पर पड़े असर को देखते हुए सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है।