27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

बांदीकुई में आगरा फाटक पर 129.89 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, डिमार्केशन का काम आज से शुरू

Agra Phatak Railway Overbridge: दौसा जिले के बांदीकुई शहर में आगरा फाटक नम्बर 104 पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आज से डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

May 27, 2026

Bandikui Overbridge

एआई तस्वीर

Railway Overbridge Agra Phatak Bandikui: दौसा जिले के बांदीकुई शहर में आगरा फाटक नम्बर 104 पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आज से डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है। आगरा फाटक नम्बर 104 पर 129.89 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज को लेकर बांदीकुई विधायक भागचंद सैनी टांकड़ा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें निर्माण कार्यों की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई।

विधायक ने अधिकारियों को कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो और गुणवत्ता से कोई समझौता न किए जाने के निर्देश दिए हैं। सहायक अभियंता नितेश सैनी ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए बुधवार से डिमार्केशन (सीमांकन) कार्य शुरू हो गया है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

सहायक अभियंता नितेश सैनी ने बताया कि विधायक की मंशा के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में आमजन व व्यापारियों का कम से कम नुकसान हो इसका प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा। प्रोजेक्ट पहले से ही सिंगल पिलर तकनीक पर आधारित है जिससे अधिक जगह नहीं घिरेगी। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, रामकरण सैनी, जेईएन विश्वेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।

1200 मीटर लम्बाई का होगा आरओबी

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार 129.89 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। जो पंचायत समिति के सामने से शुरू होकर पुलिस थाने के आगे पेट्रोल पंप तक जाएगा। इसको लेकर डीपीआर के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है।

जाम से लोग होते हैं परेशान

आगरा फाटक पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फाटक बंद होने के दौरान दोनों ओर जाम लग जाता है। वहीं समीप ही उपजिला अस्पताल भी स्थित है। ऐसे में इमरजैंसी के दौरान तो एम्बूलेंस का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि आगरा फाटक पर दिन में कई बार जाम लगने की समस्या पिछले करीब 25 साल से बनी हुई है। फाटक बंद होने पर शहर दो हिस्सों में बंट जाता है, जिससे आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी जाम में फंस जाती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा की थी, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में नई योजना लागू, ‘जहरीला’ पानी होगा रिसाइकिल, हर CETP को 150 करोड़ की मदद
जयपुर
New CETP Scheme

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 May 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / बांदीकुई में आगरा फाटक पर 129.89 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, डिमार्केशन का काम आज से शुरू

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: सोती हुई 10 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, खेत में बलात्कार की वारदात को दिया अंजाम

Dausa Crime
दौसा

Rajasthan : प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Stone Pelting
दौसा

दौसा के 25 गांवों से गुजरेगा ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, भूमि अधिग्रहण से पहले जनसुनवाई शुरू

Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway
दौसा

Dausa: पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए टंकी पर चढ़ी पत्नी, भाई बोला ‘सरकारी नौकरी लगने के बाद जीजा मांगने लगा दहेज’

Dausa News
दौसा

दौसा के गणेश नगर में कार चोरी से पहले सेंसर सिस्टम को तोड़ा, हथियार लेकर आए थे आरोपी

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.