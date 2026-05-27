बांदीकुई में आगरा फाटक पर 129.89 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, डिमार्केशन का काम आज से शुरू

आगरा फाटक पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फाटक बंद होने के दौरान दोनों ओर जाम लग जाता है। वहीं समीप ही उपजिला अस्पताल भी स्थित है। ऐसे में इमरजैंसी के दौरान तो एम्बूलेंस का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि आगरा फाटक पर दिन में कई बार जाम लगने की समस्या पिछले करीब 25 साल से बनी हुई है। फाटक बंद होने पर शहर दो हिस्सों में बंट जाता है, जिससे आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी जाम में फंस जाती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा की थी, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके।