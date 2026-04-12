Rajasthan Infra: 10 साल बाद नए ROB पर दौड़ने लगे वाहन, CM भजनलाल बोले- अब आगरा फाटक बनेगा ओवरब्रिज

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बांदीकुई में धौली गुमटी ओवरब्रिज लोकार्पण किया। बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से बांदीकुई में साल 2015-16 में ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन धौली गुमटी ओवरब्रिज का काम पूरा होने में 10 साल लग गए। विधायक भागचंद टांकड़ा ने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से मिलकर ओवरब्रिज को चालू कराने का प्रयास किया और अब विधायक की मेहनत रंग लाई। 35 करोड़ की लागत से तैयार 980 मीटर लंबे ओवरब्रिज पर अब जनता के लिए खोल दिया है। लोकार्पण से पहले ओवरब्रिज को रोशनी एवं पताकाओं से सजाया गया था।