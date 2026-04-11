Rajasthan New Expressway: राजस्थान में बन रहा 86KM लंबा नया एक्सप्रेस-वे, एक घंटे कम हो जाएगा दिल्ली और जयपुर का सफर

Barodamev–Paniyala Expressway: खैरथल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाला बड़ौदामेव-पनियाला एक्सप्रेस-वे तेजी से आकार ले रहा है। करीब 86.13 किलोमीटर लंबी यह 6-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। इसे सितंबर तक यातायात के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। यह एक्सप्रेस-वे कोटपूतली के पनियाला से शुरू होकर बहरोड़, बानसूर, खैरथल, अलवर और रामगढ़ होते हुए बड़ौदामेव (शीतल) के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा।